التعادل مدريدي.. هدف خوسيلو أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - سجل خوسيلو لويس ماتو هدف التعادل لصالح ريال مدريد أمام بايرن ميونيخ في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

هدف خوسيلو أمام بايرن ميونخ

وجاء الهدف في الدقيقة 88، بعد تسديدة من فينيسيوس جونيور، تصدى لها الحارس مانويل نوير ليتابعها خوسيلو بتسديدة أخرى من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى لتصبح النتيجة حتى الآن 1-1.

وتذاع المباراة على قناة bein Sports 1HD، عبر التردد التالي:-

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.