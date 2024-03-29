نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات عديدة.. تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة سيمبا التنزاني، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024.

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا

يلتقى المادر الأحمر مع نظيره سيمبا التنزاني، مساء، غدًا، الجمعة، الموافق 29 مارس 2024 على ملعب "دار السلام"، في المباراة التي تجمع الفريقين بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو – موديست – حسين الشحات.

وتنقل مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.