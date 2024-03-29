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غيابات عديدة.. تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة سيمبا التنزاني، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024.

موعد ضد سيمبا

يلتقى المادر الأحمر مع نظيره سيمبا التنزاني، مساء، غدًا، الجمعة، الموافق 29 مارس 2024 على ملعب "دار السلام"، في المباراة التي تجمع الفريقين بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو – موديست – حسين الشحات.

وتنقل مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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