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أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الأحمر يستطيع عبور فريق سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أيًا كان تشكيل مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

بركات: الأهلي يستطيع عبور سيمبا أيا كان تشكيل كولر.. وكنا نتمنى مواجهة الزمالك وفيوتشر في النهائي



وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أول مباراة في الأدوار الإقصائية تكون في غاية الأهمية، وفي كأس الكونفدرالية كنا نتمنى أن يواجه الزمالك فريق مودرن فيوتشر في نهائي البطولة وليس الدور ربع النهائي".



وأضاف: "أيًا كان التشكيل الأساسي لمارسيل كولر، الأهلي قادر على الفوز على سيمبا، الأهلي فريق كبير وهو الأفضل فنيًا، مع الاحترام للفريق التنزاني".

وتابع: "الأهلي يستطيع تخطي عقبة سيمبا، فالأحمر هو الأفضل من بين جميع الفرق في الدور ربع النهائي، الفريق الذي ينافسه فقط هو ماميلودي صن داونز".



وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "الأهلي فريق كبير وتاريخ كبير ولاعبيه هم الأعلى فنيًا، وإن شاء الله يحقق نتيجة إيجابية تساعده قبل مباراة العودة في إستاد القاهرة".

