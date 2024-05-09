تكررت 3 مرات تاريخيًا.. لعنة ريال مدريد تهدد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل النادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ليواجه الترجي الرياضي التونسي، بينما نجح فريق ريال مدريد في بلوغ المعركة النهائية في البطولة الأوروبية بعد تجاوزه عقبة بايرن ميونخ ويستعد لمواجهة بوروسيا دورتموند.

لعنة ريال مدريد تهدد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

التاريخ يكشف عن وجود لعنة تحيط بمواجهات ريال مدريد والأهلي في نهائي دوري الأبطال. ثلاث مرات جمعت بينهما النهائيات، في أعوام 2017، و2018، و2022، وفي كل مرة انتصر ريال مدريد وخسر الأهلي.

في عام 2017، توج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس، بينما انهزم الأهلي أمام الوداد البيضاوي المغربي.

وفي عام 2018، احتكر ريال مدريد اللقب مجددًا، بفوزه على ليفربول، بينما خسر الأهلي أمام الترجي التونسي.

وفي العام 2022، استعاد ريال مدريد اللقب بعد فوزه على ليفربول، وهذه المرة خسر الأهلي النهائي أمام الوداد المغربي.

ومن الجدير بالذكر أن الأهلي خاض نهائي دوري أبطال إفريقيا 16 مرة، حيث توج باللقب 11 مرة وخسر 5 مرات، بينما لعب ريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا 17 مرة، فاز في 14 مناسبة وخسر 3 مرات فقط.