نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون تريزيجيه.. طرابزون سبور يفوز على فاتح جمرك برباعية ويتأهل إلى نهائي كأس تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكّن فريق طرابزون سبور من تحقيق فوز مهم جدًا على فريق فاتح قره جمرك بنتيجة 4-0 في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم ضمن إطار منافسات كأس تركيا، جرت المواجهة على أرضية ملعب "أتاتورك الأولمبي"، كجزء من مباراة الإياب في نصف نهائي البطولة.

طرابزون سبور يفوز على فاتح جمرك برباعية

كانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز طرابزون سبور بنتيجة 3-2 على ملعب "بابارا"، مما جعل الفريق متفائلًا للغاية قبل المواجهة الثانية.

رغم غياب المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه بسبب الإصابة التي تعرض لها، إلا أن الفريق استطاع أداءً ممتازًا. فقد تمكن اللاعب أونواشو من تسجيل الهدف الأول لصالح طرابزون سبور في الدقيقة 54 بتمريرة من زميله توماس مونييه.

وفي الدقيقة 70، أضاف فونتاس الهدف الثاني للفريق بعد تمريرة حاسمة من أنيس باردي، قبل أن يسجل بوزوك الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 77، أتى الهدف الرابع لطرابزون سبور عبر بوزوك مجددًا بتمريرة من فيسكا، مؤكدًا تفوق الفريق في المباراة.

بهذا الفوز الكبير، حجز طرابزون سبور بطاقته إلى نهائي كأس تركيا، حيث سيواجه فريق بيشكتاش في المباراة النهائية المقررة في 23 مايو القادم، وسيسعى الفريق بكل قوة للتتويج باللقب الغالي.