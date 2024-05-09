نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف ألفونسو ديفيز أمام ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ هدف التقدم لصالح العملاق البافاري أمام ريال مدريد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

هدف ألفونسو ديفيز أمام ريال مدريد

وجاء الهدف في الدقيقة 68، بعد أن راوغ ألفونسو ديفيز المدافع أنطونيو روديجر بالقدم اليسرى ثم سدد كرة رائعة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى لتصبح النتيجة حتى الآن 1-0 لصالح العملاق البافاري.

وتذاع المباراة على قناة bein Sports 1HD، عبر التردد التالي:-

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.