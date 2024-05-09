نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم جديد مهدد بالغياب عن الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه أحمد نبيل كوكا، نجم النادي الأهلي، تهديدًا بالغياب عن المباراة المقبلة أمام بلدية المحلة، والتي من المقرر أن تجرى يوم السبت المقبل، بسبب عدم جاهزيته بسبب إصابة تعاني منها في الركبة، وهو ما يهدد مشاركته في مباراة الترجي التونسي.

كوكا مهدد بالغياب عن مباراة الترجي

وفقًا لمصادر داخل النادي الأهلي، فقد أُجريت لـ "كوكا" فحوصات طبية، بما في ذلك الأشعة، خلال الساعات الأخيرة، وكشفت النتائج عن وجود التهابات في الركبة، مما يتطلب مزيدًا من الوقت للتعافي والعودة للمشاركة في المباريات.

وأكدت هذه المصادر أن فرص لحاق أحمد كوكا بمباراة بلدية المحلة ضئيلة للغاية، نظرًا لخطورة إصابته بالتهابات الركبة، مما قد يستدعي استبعاده من قائمة الفريق لهذه المباراة، والتركيز على تجهيزه للمباريات القادمة.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن يُخضع كوكا لبرنامج تأهيلي خاص به، بهدف محاولة تجهيزه للمشاركة في مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي، المقرر إقامتهما في 18 و25 مايو الجاري، على أمل أن يكون قادرًا على اللحاق بمباراة الإياب على الأقل.

من ناحية أخرى، يواجه النادي الأهلي صعوبة في تأهيل ثنائيه عمرو السولية وأحمد عبد القادر، اللذين تعرضا للإصابة خلال الفترة الأخيرة، مما قد يجعل من الصعب عليهم المشاركة في مباراة الذهاب من نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي، المقررة في تونس.