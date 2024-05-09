نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجل العامري فاروق يوجه الشكر لمجلس إدارة الأهلي ويؤكد لن ندخر أي جهد في خدمة وحب القلعة الحمراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه إبراهيم العامري، نجل العامري فاروق، الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، ودعوة حضوره لحفل تأبين والده.

وتحدث إبراهيم العامري فاروق أثناء مراسم تأبين والده، قائلًا: "قدم الكثير لناديه وبيته بمنتهى الإخلاص والتفاني، ولم يكن الأب المخلص فقط، بل كان قائدًا، والقدوة التي يجب أن يحتذى به في السعي للخير والعطاء والوفاء للجميع".

وتابع: "أقدم شكري للنادي الأهلي الذي لاينسى أبنائه، وممتن كثيرًا لمجلس إدارة الأهلي بقيادة الكابتن الخطيب والإدارة التنفيذية، وكل من كان في ظهر أسرة العامري فاروق من يوم مرضه وحتى بعد وفاته وإلى هذا اليوم".

واختتم نجل الراحل: "في ختام حديثي أنا وكل أسرة العامري فاروق لن يدخروا أي جهد ووقت في خدمة وحب كيان النادي الأهلي واستكمال مسيرة عطاء والدي".