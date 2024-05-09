نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لست الخيار الأول.. تشافي يصدم نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني صدمة كبرى إلى نجم الفريق الكتالوني بشأن مصيره خلال الفترة المقبلة.

ويتساءل الجميع عن مصير جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد المعار إلى صفوف نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب المعلومات الواردة من صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة غير مقتنع تمامًا ببقاء فيليكس مع الفريق الفترة القادمة أيضًا، وينوي التخلي عنه خلال الفترة القادمة.

مصير جواو فيليكس مع برشلونة

ويرى تشافي أن التعاقد مع نيكو ويليامز لاعب نادي أتليتكو بيلباو وداني أولمو نجم نادي لايبزيج هو الأولوية من الاحتفاظ بخدمات جواو فيليكس الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أنه في حال فشل برشلونة ضم الثنائي المذكور سيكون هناك فرصة جديدة لبقاء جواو فيليكس الفترة القادمة.