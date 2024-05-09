الرياضة

لست الخيار الأول.. تشافي يصدم نجم الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - وجه تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني صدمة كبرى إلى نجم الفريق الكتالوني بشأن مصيره خلال الفترة المقبلة.

ويتساءل الجميع عن مصير جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد المعار إلى صفوف نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب المعلومات الواردة من صحيفة  "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة غير مقتنع تمامًا ببقاء فيليكس مع الفريق الفترة القادمة أيضًا، وينوي التخلي عنه خلال الفترة القادمة.

مصير جواو فيليكس مع برشلونة

ويرى تشافي أن التعاقد مع نيكو ويليامز لاعب نادي أتليتكو بيلباو وداني أولمو نجم نادي لايبزيج هو الأولوية من الاحتفاظ بخدمات جواو فيليكس الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أنه في حال فشل برشلونة ضم الثنائي المذكور سيكون هناك فرصة جديدة لبقاء جواو فيليكس الفترة القادمة.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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