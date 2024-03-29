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أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد استعداداته لمواجهة نظيره فريق الفيحاء مساء اليوم الجمعة في الجولة 25 من عمر بطولة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تقام مباراة اتحاد جدة أمام نظيره فريق الفيحاء مساء اليوم الجمعة في الدوري السعودي على ستاد عبدالله الفيصل.

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق اتحاد جدة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 43 نقطة، بينما يحتل فريق الفيحاء المركز الثامن برصيد 32 نقطة.

وتنقل أحداث مباراة فريق اتحاد جدة أمام نظيره فريق الفيحاء مساء اليوم الجمعة في الدوري السعودي على شاشة قناة SSC السعودية.