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أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي إسباني، سعي مانشستر يونايتد، للتعاقد مع خوسيلو مهاجم ريال مدريد المعار من إسبانيول، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع نجم ريال مدريد

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد أرسل وفدا إلى مدريد لمتابعة بعض اللاعبين ومنهم خوسيلو.

ويسعى النادي الإنجليزي، لمعرفة وضع خوسيلو وسعره الحالي، حيث يعتبرونه بديلا لراسموس هويلاند، لا سيما أنه لاعب مخضرم ويتمتع بلياقة بدنية جيدة، ويعرف الدوري الإنجليزي حيث لعب 4 مواسم مع ستوك سيتي ونيوكاسل يونايتد.

وأشارت إلى أن أولوية خوسيلو هي البقاء في ريال مدريد، لأنه نادي طفولته الذي دعمه كثيرا، وصرح في أكثر من مناسبة أنه يتمنى انضمامه بشكل نهائي للمرينجي في الصيف.