نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق اتحاد جدة لمواجهة فريق الفيحاء مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد عبدالله الفيصل.

ويتواجد فريق الاتحاد في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 43 نقطة، فيما يتواجد الفيحاء في المركز الثامن برصيد 32 نقطة.

ويتوقع أن يدخل المدرب مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الفيحاء

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: فواز الصقور، لويز فيليبي، أحمد حجازي، حسن قادش.

خط الوسط الدفاعي: فيصل الغامدي، نجولو كانتي.

خط الوسط الهجومي: روماريو، جواو فيليبي.

خط الهجوم: كريم بنزيما، عبد الرازق حمد الله.

وتنقل أحداث مباراة فريق اتحاد جدة أمام نظيره فريق الفيحاء مساء اليوم الجمعة في الدوري السعودي على شاشة قناة SSC السعودية.