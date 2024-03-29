"المنافسة تجعل كل شيء أفضل" نجم برشلونة يتحدي تشافي

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أحمد جودة - القاهرة - يرى إريك جارسيا مدافع برشلونة، والمعار حاليا لصفوف جيرونا، أنه سيعود للقتال على مقعد في التشكيلة الأساسية للبلوجرانا خلال الموسم المقبل.

نجم برشلونة يتحدي تشافي

وخرج جارسيا، بحثا عن المزيد من دقائق اللعب، ووجد ضالته في جيرونا حيث يشارك بشكل أساسي، وأصبح من الأعمدة الأساسية في الفريق.

وتحدث إريك جارسيا عبر لإذاعة RAC1 "لدي عقد مع برشلونة، وبنسبة 100% سأعود للبارسا، ثم سنرى ما سيحدث".

وتابع "هناك منافسة قوية في برشلونة، لكن أعلم أيضا أنني أقوم بعمل جيد في جيرونا، وكرة القدم التي أمارسها، والمنافسة تجعل كل شيء أفضل".

ومنذ انتقال جارسيا لصفوف جيرونا هذا الموسم، شارك في 24 مباراة بين الليجا وكأس الملك، ونجح في تسجيل هدفين، ويعد من أهم العناصر الرئيسية في خط دفاع الفريق.