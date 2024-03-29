نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يقبل أم يرحل؟.. تفاصيل العرض الأخير بين الأهلي ومعلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاول إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، العمل على تجديد عقود للعديد من نجوم الغريق الأول لكرة القدم والذي يأتي في مقدمته، تجديد تعاقد التونسي علي معلول.

ولا تزال المفاوضات مستمرة في الوقت الحالي بين الجانبين للوصول إلى اتفاق مرضي.

- تطورات تجديد عقد معلول

وأكد عبد الحكيم أبو علم الناقد الرياضي عبر شاشة أون تايم سبورت:" الأهلي قدم عرضه الأخير إلى علي معلول وهو التجديد موسم واحد براتب 800 الف دولار".

وتابع:" الأهلي قد يتنازل عن شرط التجديد موسم واحد أو موسمين مع معلول".

وأشار:" اللاعب يمتلك عرضا من التعاون السعودي يتخطى عرض الأهلي بنسبة ليست كبيرة".

