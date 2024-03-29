مفاجأة مدوية.. نجم بيراميدز يمدد عقده رغم توقيعه لـ الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - فجر الإعلامي مهيب عبدالهادي، مفاجأة حول توقيع أحد لاعبي بيراميدز مع النادي الأهلي في الفترة الماضية.

مهيب: لاعب بيراميدز مدد عقده رغم توقيعه لـ الأهلي

نشر مهيب عبدالهادي عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، منشورًا غامضًا يُشير خلاله إلى أن أحد لاعبي بيراميدز قد مدد عقده رغم توقيعه للنادي الأهلي.

وكتب مهيب: “لاعب يمدد عقده في بيراميدز، وكان موقع للأهلي قبل التمديد، وطلب عقوده”، وذلك دون أن يشير إلى اسم اللاعب المقصود.

يذكر إن نادي بيراميدز قد أعلن بشكل رسمي في الأيام القليلة الماضية عن تمديد عقود 4 لاعبين هم؛ أسامة جلال ومحمد حمدي وكريم حافظ وإسلام عيسى.