عاجل.. خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن أحقية موديست في ركلة جزاء أمام سيمبا

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أحمد جودة - القاهرة - حسم توفيق السيد، الخبير التحكيمي، بحسم الجدل المثار حول مدى استحقاق اللاعب أنتوني موديست، مهاجم النادي الأهلي، لركلة جزاء في المباراة التي جمعت فريقه بفريق سيمبا في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة في ملعب بنجامين مكابا في تنزانيا.

أحقية موديست في ركلة جزاء أمام سيمبا

أكد توفيق السيد صحة قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي في مباراتهم أمام سيمبا. وذلك بسبب الالتحام الطبيعي الذي حدث بين موديست ومدافع سيمبا خلال منافسة على الكرة، مما يجعل عدم وجود أي تجاوز يبرر احتساب ركلة جزاء.

وفي الشوط الأول من المباراة، يتفوق الأهلي على سيمبا بفارق هدف واحد، الذي سجله أحمد نبيل كوكا في الدقيقة الرابعة من بداية أحداث المباراة.