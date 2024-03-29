البريمرليغ: أرسنال يحصن نجم الفريق
أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إبرامه أول عقد احترافي مع اللاعب الشاب إيثان نوانيري، والذي كان قد التحق بأكاديمية الناشئين بالنادي في مايو عام 2015.
وقال النادي في بيان اليوم: إنه تم "رسميا التعاقد مع المهاجم إيثان نوانيري بشكل احترافي، والكل يتطلع إلى رؤيته في تطور مستمر مع أرسنال، واللاعب الشاب يتمتع بقدرة قوية على السيطرة على الكرة ويتناسب أسلوبه مع أسلوب النادي"، دون أن يكشف النادي عن مدة التعاقد.
وسجل نوانيري البالغ من العمر 17 عاما، 14 مشاركة مع أرسنال بكل البطولات مسجلا خلالها 14 هدفا، على مستوى الناشئين، والتحق اللاعب بالفريق الأول بقرار من الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني الذي منحه الثقة في سن الـ 15 عاما للمشاركة.
وكان إيثان قد دخل التاريخ عندما شارك لأول مرة مع أرسنال في سبتمبر عام 2022، حيث كان بعمر 15 عاما و181 يوما ليصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يشارك مع ناديه وذلك خلال الفوز (3-0) على برينتفورد.
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