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أحمد جودة - القاهرة -



فاز فريق المرتبط لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2006، على نظيره الأهلي بنتيجة 31 - 30، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لبطولة دوري المحترفين.

يد الزمالك 2006 يفوز على الأهلي بنتيجة 31 - 30 في دوري المحترفين



وقدم لاعبو الزمالك، أداءًا مميزًا خلال اللقاء، واستطاع الفريق السيطرة على مجريات المباراة منذ بدايتها حتى النهاية.

وانتهى الشوط الأول للقاء بتقدم الزمالك بنتيجة 14 - 10، وواصل الفريق تألقه في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز الأبيض بنتيجة 31 - 30.

ويقود الجهاز الفني لمرتبط الزمالك 2006 كل من، محمد رمضان "هتلر " مديرًا فنيًا، وحمادة الروبي مشرفًا على الفريق، وأحمد فوزي إداريًا.

