بوتشيتينو يعلق على تعادل تشيلسي أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - عبر مدرب فريق تشيلسي، ماوريسيو بوتشيتينو، بأسى شديد عن خيبة أمله بعد التعادل اليوم مع بيرنلي في مباراة الدوري الإنجليزي؛ تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بنتيجة تعادل 2/2 في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بوتشيتينو يعلق على تعادل تشيلسي أمام بيرنلي

أبدى بوتشيتينو في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" استياؤه من أداء الفريق، حيث لم يظهر الفريق بالقوة والطاقة المطلوبة. قال: "نحن نفتقد القدرة على استغلال الفرص التي نخلقها، وهذا يسبب لي الإحباط والخيبة".

وأضاف: "أشعر بالأسف لأنني لم أكن راضيًا عن أداء الفريق، خاصة عندما لا نمتلك السيطرة على الكرة. يجب أن نكون أكثر تماسكًا وتنظيمًا، وأن نتصدي للفرق المنافسة بقوة".

وأوضح: "يتعين علينا جميعًا العمل بجدية أكبر، لا يمكننا تحميل اللوم على اللاعبين فقط، بل يجب أن نبذل جهودنا جميعًا لتحسين الأداء ورفع مستوى الأداء".

وختم تصريحاته قائلًا: "نحن بحاجة إلى زيادة التركيز والطاقة، وتحسين التواصل بين اللاعبين، فقد تأثرنا بشكل واضح بقلة التركيز والتناغم، وهذا يجب أن يكون محل اهتمامنا الآن لتحسين أدائنا المستقبلي".