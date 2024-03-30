نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروان القماش يحقق إنجاز "أفضل رياضي أفريقي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل السباح المصري العالمي مروان القماش لقب "أفضل رياضي أفريقي" بعد دورة الألعاب الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، والتي أقيمت بغانا خلال شهر مارس ٢٠٢٤، وذلك بفوزه بخمس ذهبيات وفضيتان، وبذلك يكون أكبر إنجاز لرياضي مصري وأفريقي في جميع الرياضات، ليتوج كملك للرياضة الأفريقية علي الإطلاق.

وقد تم تكريم اللاعب في العديد من المناسبات خلال عودة سريعة بطولة الألعاب الأفريقية إلى مصر، ذلك قبل أن يكمل رحلتك إلى محل اقامته بالولايات المتحده الأمريكية حيث يقيم ويمارس تدريباته علي يد المدرب العالمي مارك شوبرت والذي يعتبر من أساطير السباحة العالمية.

الجدير بالذكر أن مروان القماش الذي يعتبر أسطورة السباحة المصرية، الأفريقية والعربية، والذي حقق أكبر الإنجازات للسباحة في العهد الحديث، قد تأهل لأولمبياد باريس لتكون ثالث مشاركة أولمبية له علي التوالي، ليصنع أملا جديدا للسباحة المصرية في المحافل العالمية الكبري.