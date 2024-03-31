نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء السيد: تامر مصطفى يعرف الزمالك جيدا.. ومحمد شحاتة يستحق التواجد أساسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق ضياء السيد، نجم الأهلي السابق على مباراة الزمالك وفيوتشر في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد على استاد السلام.

ضياء السيد: تامر مصطفى يعرف الزمالك جيدا.. ومحمد شحاتة يستحق التواجد أساسيا

وقال ضياء في تصريحات عبر بربرنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو على قناةالمحور: "تامر مصطفى له تاريخ مع نادي الزمالك وحقق الفوز على الزمالك في وقت سابق، ومن الصعب مواجهة شخص يعرفك بشكل جيد ولكن خوض المباراتين في القاهرة هو الأمر الأفضل".

وتابع: "الزمالك لا بد وأن يأخذ المبادرة في الدقائق الأولى وتامر مصطفى سيلعب على التحولات الهجومية".

وأكمل: "أكثر ما ضر نادي الزمالك في فترة أوسوريو هي اللعب بطريقة المدرب وليس بقدرات اللاعبين الأمر الذي تسبب في أزمات كبيرة للأبيض".

وأردف: "مباراة فيوتشر سيكون لها طابع خاص وتعامل مختلف".

وقال: "محمد شحاتة كان يستحق اللعب مع الزمالك في المباريات الماضية، وكان سيكتسب خبرات كبيرة، وسيكون إضافة قوية لنادي للفريق".

واختتم: "تامر مصطفى يمتلك لاعبين لديهم خبرات قوية، وسيستغلهم بشكل جيد في التحولات الهجومية".