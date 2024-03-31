عاجل.. الخطيب يفاجئ لاعبي الأهلي بهذا القرار قبل مواجهة سيمبا

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أحمد جودة - القاهرة - قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، دعم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة سيمبا التنزاني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الخطيب يدعم لاعبي الأهلي قبل الإياب أمام سيمبا

واستقر الخطيب، على حضور المران الجماعي للفريق، الذي يسبق مباراة العودة أمام سيمبا التنزاني المقرر لها يوم الجمعة المقبل، من أجل دعم اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة.

ويأتي قرار بيبو بالتواجد في تدريبات الفريق، عقب العودة من الراحة السلبية، حيث يرغب في تحفيز اللاعبين والجهاز الفني، من أجل عبور المباراة المرتقبة والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد المارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، نظيره سيمبا التنزاني، يوم الجمعة 5 أبريل المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب القاهرة الدولي، بعدما حقق الفوز ذهابًا بهدف دون رد في دار السلام بتنزانيا.