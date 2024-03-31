نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو رجل مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن تكريم النجم محمد صلاح كرجل مباراة في المواجهة بين ليفربول وبرايتون التي جرت اليوم على أرضية ملعب أنفيلد.

في هذه المواجهة المثيرة التي جاءت ضمن الجولة 30 من الدوري، تمكن ليفربول من الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

رجل مباراة ليفربول وبرايتون

وقدم صلاح أداءً رائعًا خلال اللقاء، حيث شارك فيه بكامل الفترات وأبدع في صناعة الهدف الأول برأسية متقنة استغل فيها خطأ من الدفاع الخصم لتصل الكرة إلى زميله دياز الذي سجلها بنجاح.

ولم يكتف صلاح بذلك، بل أضاف هدفًا آخرًا بتسديدة متقنة، ليمنح فريقه النقاط الثلاث المهمة في سباق البطولة.

ووفقًا لتصويت الجماهير الذي نشرته الرابطة الرسمية للدوري الإنجليزي الممتاز، حصل صلاح بجدارة على جائزة رجل المباراة، مؤكدًا بذلك تأثيره الكبير في نتيجة المباراة.

يأتي هذا التتويج لصلاح بعد أداء استثنائي في اللقاء، وتسجيله هدفه السادس عشر في مشواره هذا الموسم في قائمة الهدافين.

يُذكر أن آخر هدف سجله صلاح في الدوري الإنجليزي كان في مواجهة برينتفورد في 17 فبراير الماضي، ولكنه استطاع أخيرًا كسر هذا الجفاف التهديفي وتسجيل هدفٍ جديدٍ في شباك برايتون، ليُنهي شهر مارس بطريقة مثالية ويعزز من موقعه كأحد أبرز الهدافين في الدوري الإنجليزي.