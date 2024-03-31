تقييم مصطفى محمد بعد هدفه في مباراة نانت ونيس بالدوري الفرنسي

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أحمد جودة - القاهرة - في إطار الجولة 27 من الدوري الفرنسي للدرجة الأولى، نجح اللاعب الدولي المصري مصطفى محمد في قيادة فريقه نانت لتحقيق الفوز على منافسه نيس في مباراة مثيرة على ملعب أليانز ريفيرا.

تقييم مصطفى محمد بعد هدفه في مباراة نانت ونيس

وقدم مصطفى محمد أداءً مميزًا خلال المباراة، حيث سجل هدف الفوز لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 76، بعدما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1.

وتميز أداء مصطفى محمد بفاعلية كبيرة، حيث سجل هدفًا وتمكن من صناعة فرصتين للتسجيل، كما سدد مرتين على المرمى ونجح في المرور بالكرة مرة واحدة.

كما كانت دقة تمريراته ممتازة، حيث بلغت نسبتها 93%، وتمكن من لمس الكرة 27 مرة خلال اللقاء. وقد تفوق مصطفى محمد في الصراعات الأرضية، حيث فاز في 4 صراعات من أصل 8.

مع ذلك، فقد خسر مصطفى محمد بعض الاستحواذ على الكرة وارتكب بعض المخالفات، بالإضافة إلى أنه وقع في مصيدة التسلل مرة واحدة، ولكنه استطاع استعادة الكرة من الخصم 4 مرات.

بهذا الأداء الرائع، حصل مصطفى محمد على تقييم 7.9، وهو الأعلى بين زملائه وحتى لاعبي فريق نيس، وذلك بعد مشاركته في 87 دقيقة من عمر المباراة.

أهداف مباراة نانت ونيس