نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بحيلة مالية".. الأهلي يقترب من حسم أول الصفقات الأجنبية في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، لإيجاد بعض الحلول المناسبة للفريق خلال الموسم القادم، في ظل اقتراب رحيل العديد من نجوم القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري خاصة في خط الدفاع.

وأبدى محمد عبد المنعم مدافع الأهلي رغبته في خوض تجربة احتراف في الفترة القادمة بعد تلقي اللاعب بعض العروض الخليجية والأوروبية بعد تألقه اللافت.

- بلعيد يقترب من الأهلي

وعلمت مصادر دوت الخليج الرياضي، أن مسؤولو الأهلي اقتربوا من حسم اتفاقهم مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد، لاعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري والذي ينتهي عقده موسم 2026.

حيث يرغب الفارس الأحمر في استغلال وجود شرطا جزائيا في عقد اللاعب لحسم توقيعه للأهلي خاصة بعد ترحيب بلعيد بالرحيل إلى بطل إفريقيا.

على جانب آخر، اقترب محمود متولي مدافع النادي الأهلي من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال الموسم الحالي بعد خروجه من حسابات المدرب السويسري مارسيل كولر، بعد فترة طويلة من الإصابات المتتالية.

