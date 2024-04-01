نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| شرط مثير باتفاق إقامة قمة الأهلي والزمالك في السعودية.. فما هو؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عن هوية طاقم تحكيم مباراة القمة، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية الشهر الجاري.

وحسم هوية طاقم تحكيم مباراة القمة والذي سيكون مصرياً بالكامل، وهذا شرط يأتي ضمن بنود الاتفاق الذي أقيم من أجل المباراة.

حدث تاريخي في القمة المصرية

ويقام اللقاء لأول مرة في المملكة العربية السعودية بالنسبة لمنافسات الدوري وللمرة الثانية بعد إقامة نهائي الكأس.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في القمة

وتقام المباراة في دورها الأول بتاريخ 15 إبريل الجاري، في تمام السابعة مساء،ستكون مواجهة القمة الثانية في بطولة الدوري المصري، يوم 25 يونيو المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً.