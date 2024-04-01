الرياضة

الأهلي يتقدم بهدف "فراس البريكان" على الاتحاد بالشوط الأول

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم الأهلي على نظيره الاتحاد بهدف دون رد في الشوط الأول، خلال اللقاء الذي يجمعهم الآن  بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات قمة الجولة 26 من دوري روشن السعودي.

وسجل فراس البريكان الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، بعد تصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

هدف الأهلي بمرمى الاتحاد

وسجل فراس البريكان هدف الأهلي الأول في الدقيقة 34 صنعه له زميله روبيرتو فيرمينو لتصبح النتيجة 1/0.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي

تردد قناة ssc sports 1

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.
 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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