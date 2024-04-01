نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتقدم بهدف "فراس البريكان" على الاتحاد بالشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الأهلي على نظيره الاتحاد بهدف دون رد في الشوط الأول، خلال اللقاء الذي يجمعهم الآن بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات قمة الجولة 26 من دوري روشن السعودي.

وسجل فراس البريكان الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، بعد تصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

هدف الأهلي بمرمى الاتحاد

وسجل فراس البريكان هدف الأهلي الأول في الدقيقة 34 صنعه له زميله روبيرتو فيرمينو لتصبح النتيجة 1/0.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي

تردد قناة ssc sports 1

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

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