نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير لوائح يكشف مدى صحة لجوء محمد الشيبي للمحاكم المدنية في أزمته مع حسين الشحات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نصر عزام، الخبير في اللوائح الرياضية، عن صحة قرار محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، باللجوء إلى المحاكم المدنية في النزاع الشهير ضد حسين الشحات، لاعب الأهلي.

يعتبر الشيبي أن النزاع الذي نشأ بينه وبين الشحات بعد تعرضه لاعتداء من الأخير بعد مباراة بين الفريقين في الموسم الماضي يستدعي التدخل القضائي.

ما مدى صحة لجوء محمد الشيبي للمحاكم المدنية؟

وأوضح عزام في تصريحاته التلفزيونية على قناة أون تايم سبورتس أن هذا القرار يثير بعض الاستفسارات، حيث تمنع منظمة الفيفا بشكل عام اللاعبين من اللجوء إلى القضاء المدني في قضايا رياضية، إلا في حالات استثنائية مثلما يحدث عندما تكون الأمور تتعلق بالقضاء العادي.

وأضاف عزام أن الشيبي قد يكون قد استند إلى هذا الاستثناء في قراره بالتوجه إلى المحاكم المدنية؛ ومن الناحية القانونية، فإنه من حق الشيبي تقديم بلاغ للمحاكم المدنية إذا كان الاتهام الموجه إليه جنائيًا.

وفي الوقت نفسه، يحق للجهة المقابلة في النزاع أيضًا تقديم شكوى إلى المحاكم العادية، وهو حق دستوري مضمون لجميع اللاعبين.

واختتم عزام تصريحاته بالتأكيد على أن المحكمة المختصة هي الجهة التي تحدد مصير القضية، وقد ترفض المحكمة إصدار أي عقوبة ضد الشحات إذا لم تكن الأدلة كافية، ولا يعتبر هذا الموقف مخالفة للوائح الفيفا.