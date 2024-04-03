نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم لمتابعة مباريات الدوريات العالمية أبرزها مباريات الدوري السعودي والتي يتنافس فيها نجوم الكرة العالمية على اللقب المحلي في كل موسم.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

تقوم قنوات SSC السعودية بنقل أحداث مباريات الدوري السعودي في الموسم الحالي والذي يتصدر فيه الهلال جدول البطولة ويقترب من التتويج باللقب مع وجود صراع مع النصر الذي يطمح في خطف اللقب منه.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الدوري السعودي اليوم في الجولة السادسة والعشرين من الموسم الحالي...

- الشباب والرياض الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- الفتح والاتفاق الساعة 9 مساء بتوقيت مصر