نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة فيورنتينا وأتالانتا في كأس إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة فريق أتالانتا أمام نظيره فريق فيورنتينا مساء اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يلتقي فريق فيورنتينا مع نظيره فريق أتالانتا مساء اليوم الأربعاء والموافق 3 من شهر أبريل الجاري في نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أرتيميو فرانتشي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة فيورنتينا وأتالانتا في كأس إيطاليا

وإليكم القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة فيورنتينا أمام نظيره فريق أتالانتا مساء اليوم الأربعاء:-

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على عرب سات

أسم القناة: AD Sports 1.

تردد القناة: 11804.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على نايل سات

تردد القناة: 12091.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: HD.

