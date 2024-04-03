الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-4-2024 حول العالم والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-4-2024 حول العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “دوت الخليج الرياضي" مباريات اليوم الأربعاء 3-4-2024، التي تلعب فيها العديد من المواجهات القوية أبرزها في الدوري المصري

 الدوري الإنجليزي 

برينتفورد X برايتون – 8.30 مساء - beIN Sports HD 8

أرسنال X لوتون تاون – 8.30 مساء - beIN Sports HD 2

مانشستر سيتي X أستون فيلا – 9.15 مساء - beIN Sports HD 1

كأس إيطاليا

فيورنتينا X أتالانتا – 9 مساء - AD SPORTS Premium 1

الدوري السعودي

الفتح X الاتفاق – 9 مساء - SSC1 SD

الشباب X الرياض – 9 مساء - SSC EXTRA 1 SD

الدوري التركي

سيفاس سبور X فاتح قرا جمرك – 4 مساء

قونيا سبور X طرابزون سبور – 7.30 مساء

قيصري سبور X قاسم باشا – 7.30 مساء

فنربخشة X أضنة ديمر سبور – 7.30 مساء

 الدوري المصري

الإسماعيلي X سموحة – 10 مساء

الجونة X المقاولون العرب – 10 مساء

سيراميكا كيلوباترا X زد إف سي – 10 مساء

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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