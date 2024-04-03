نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-4-2024 حول العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “دوت الخليج الرياضي" مباريات اليوم الأربعاء 3-4-2024، التي تلعب فيها العديد من المواجهات القوية أبرزها في الدوري المصري الدوري الإنجليزي برينتفورد X برايتون – 8.30 مساء - beIN Sports HD 8 أرسنال X لوتون تاون – 8.30 مساء - beIN Sports HD 2 مانشستر سيتي X أستون فيلا – 9.15 مساء - beIN Sports HD 1 كأس إيطاليا فيورنتينا X أتالانتا – 9 مساء - AD SPORTS Premium 1 الدوري السعودي الفتح X الاتفاق – 9 مساء - SSC1 SD الشباب X الرياض – 9 مساء - SSC EXTRA 1 SD الدوري التركي سيفاس سبور X فاتح قرا جمرك – 4 مساء قونيا سبور X طرابزون سبور – 7.30 مساء قيصري سبور X قاسم باشا – 7.30 مساء فنربخشة X أضنة ديمر سبور – 7.30 مساء الدوري المصري الإسماعيلي X سموحة – 10 مساء الجونة X المقاولون العرب – 10 مساء سيراميكا كيلوباترا X زد إف سي – 10 مساء