نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-4-2024 حول العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “دوت الخليج الرياضي" مباريات اليوم الأربعاء 3-4-2024، التي تلعب فيها العديد من المواجهات القوية أبرزها في الدوري المصري
الدوري الإنجليزي
برينتفورد X برايتون – 8.30 مساء - beIN Sports HD 8
أرسنال X لوتون تاون – 8.30 مساء - beIN Sports HD 2
مانشستر سيتي X أستون فيلا – 9.15 مساء - beIN Sports HD 1
كأس إيطاليا
فيورنتينا X أتالانتا – 9 مساء - AD SPORTS Premium 1
الدوري السعودي
الفتح X الاتفاق – 9 مساء - SSC1 SD
الشباب X الرياض – 9 مساء - SSC EXTRA 1 SD
الدوري التركي
سيفاس سبور X فاتح قرا جمرك – 4 مساء
قونيا سبور X طرابزون سبور – 7.30 مساء
قيصري سبور X قاسم باشا – 7.30 مساء
فنربخشة X أضنة ديمر سبور – 7.30 مساء
الدوري المصري
الإسماعيلي X سموحة – 10 مساء
الجونة X المقاولون العرب – 10 مساء
سيراميكا كيلوباترا X زد إف سي – 10 مساء