نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو يحقق رقما استثنائيا مع النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق كريستيانو رونالدو، قائد النصر، رقما غير مسبوق له مع بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" في مرمى الأخدود بدوري روشن السعودي.

وتعد المرة الأولى التي يسجل فيها البرتغالي هاتريك في مواجهتين متتاليتين، بعد أن سجل هاتريك في مباراة الطائي التي انتهت بانتصار العالمي 5-1.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

يأتي ترتيب هدافي الدوري السعودي

1- كريستيانو رونالدو "النصر"، 26 هدفًا.

2- ألكسندر ميتروفيتش "الهلال"، 22 هدفًا.

3- عبد الرزاق حمد الله "الاتحاد"، 18 هدفًا.

4- أنديرسون تاليسكا "النصر"، 16 هدفًا.

5- جورج نكودو "ضمك"، 15 هدفًا.

6- فراس البريكان "الأهلي"، 14 هدفًا.

7- إيجالو "الوحدة"، 12 هدفًا.

8- سالم الدوسري "الهلال"، 12 هدفًا.

9- بيرنارد مينساه "الطائي"، 11 هدفًا.

10- هنري أونيكورو "الفيحاء، 10 أهداف.