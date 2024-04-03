نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو يحقق رقما استثنائيا مع النصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حقق كريستيانو رونالدو، قائد النصر، رقما غير مسبوق له مع بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" في مرمى الأخدود بدوري روشن السعودي.
وتعد المرة الأولى التي يسجل فيها البرتغالي هاتريك في مواجهتين متتاليتين، بعد أن سجل هاتريك في مباراة الطائي التي انتهت بانتصار العالمي 5-1.
ترتيب هدافي الدوري السعودي
يأتي ترتيب هدافي الدوري السعودي
1- كريستيانو رونالدو "النصر"، 26 هدفًا.
2- ألكسندر ميتروفيتش "الهلال"، 22 هدفًا.
3- عبد الرزاق حمد الله "الاتحاد"، 18 هدفًا.
4- أنديرسون تاليسكا "النصر"، 16 هدفًا.
5- جورج نكودو "ضمك"، 15 هدفًا.
6- فراس البريكان "الأهلي"، 14 هدفًا.
7- إيجالو "الوحدة"، 12 هدفًا.
8- سالم الدوسري "الهلال"، 12 هدفًا.
9- بيرنارد مينساه "الطائي"، 11 هدفًا.
10- هنري أونيكورو "الفيحاء، 10 أهداف.