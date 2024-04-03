الرياضة

كريستيانو رونالدو يحقق رقما استثنائيا مع النصر

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أحمد جودة - القاهرة - حقق كريستيانو رونالدو، قائد النصر، رقما غير مسبوق له مع بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" في مرمى الأخدود بدوري روشن السعودي.

وتعد المرة الأولى التي يسجل فيها البرتغالي هاتريك في مواجهتين متتاليتين، بعد أن سجل هاتريك في مباراة الطائي التي انتهت بانتصار العالمي 5-1.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

يأتي ترتيب هدافي الدوري السعودي

1- كريستيانو رونالدو "النصر"، 26 هدفًا.

2- ألكسندر ميتروفيتش "الهلال"، 22 هدفًا.

3- عبد الرزاق حمد الله "الاتحاد"، 18 هدفًا.

4- أنديرسون تاليسكا "النصر"، 16 هدفًا.

5- جورج نكودو "ضمك"، 15 هدفًا.

6- فراس البريكان ""، 14 هدفًا.

7- إيجالو "الوحدة"، 12 هدفًا.

8- سالم الدوسري "الهلال"، 12 هدفًا.

9- بيرنارد مينساه "الطائي"، 11 هدفًا.

10- هنري أونيكورو "الفيحاء، 10 أهداف.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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