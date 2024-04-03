نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من كييزا بعد فوز يوفنتوس على لاتسيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى فيديريكو كييزا، لاعب يوفنتوس، بأن فوز فريقه بثنائية نظيفة على حساب لاتسيو في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، ليس كافيًا لإخراج الفريق من الأزمة التي يمر بها.

تعليق مثير من كييزا بعد فوز يوفنتوس على لاتسيو

وقال كييزا عقب المباراة "كنا متوترين بعض الشيء في الشوط الأول، لكن في الثاني عدنا للفريق الذي كنا عليه في يناير".

وأضاف "الآن نحن بحاجة إلى التركيز على الدوري الإيطالي وإعادة الأمور لمسارها الصحيح، الانتقادات صحيحة، ومن الصواب أن نستمع لها، وأن نحاول فعل ما هو أفضل، نتيجة 2-0 ليست كافية لإخراجنا من هذه الأزمة المستمرة منذ شهرين".

وتابع "لقد تأثرنا بالفعل من التعادل مع إمبولي ثم خسارة الإنتر، لن أقول إننا توقفنا عن العمل، لكن عندما يبتعد الأمل عنك فمن الصعب إعادة التكيف مع الأهداف الأخرى".

وأتم "عندما تلعب ليوفنتوس عليك أن تلعب من أجل كل هدف، وهذا ما يطلبه النادي وقبل كل شيء الجماهير".

