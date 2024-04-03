نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة كبرى.. نجم مانشستر سيتي يغيب عن مواجهة ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، غياب أحد نجوم فريقه البارزين عن مواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

نجم مانشستر سيتي يغيب عن مواجهة ريال مدريد

وقال جوارديولا، في تصريحات نقلها الصحفي الموثوق "فابريزيو رومانو"، "الطبيب قال إن ووكر لن يكون جاهزًا للعب ضد ريال مدريد".

وأضاف "لكن كايل هو كايل، ولديه جينات خاصة، الطبيب قال إن الأمر خطير، لكن كايل هو كايل".

ويفتقد مانشستر سيتي كذلك خدمات ناثان آكي بسبب الإصابة، بينما سيكون جون ستونز جاهزًا للعب ضد أستون فيلا اليوم.