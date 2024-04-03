نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسيمبا التنزاني في الثامنة مساء غد الخميس، استعدادًا للمباراة التي تجمع الفريقين مساء ‏الجمعة، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

من المقرر أن يعقد الاجتماع الفني بحضور الجهاز الإداري للفريقين، ومراقب المباراة، وممثلي لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

ويناقش الاجتماع كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، والزي الخاص بكل فريق، ومواعيد الوصول لأرض الملعب وبدء عمليات الإحماء.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ملعب بنجامين ‏مكابا في العاصمة دار السلام.‏