نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام في مناقشات مع مستثمرين محتملين في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

كشف رئيس نادي توتنهام الإنجليزي، دانييل ليفي، إن النادي "في مفاوضات مع مستثمرين محتملين" في محاولة "للاستفادة من إمكانياتنا على المدى الطويل".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن إيرادات النادي الإنجليزي للعام المالي حتى 30 يونيو (حزيران) 2023 تجاوزت مليار جنيه إسترليني (628 مليون دولار) للمرة الأولى، حيث بلغ الرقم 6ر549 مليون يورو وهو زيادة كبيرة مقارنة بـ444 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.

ولكن، ارتفعت المصروفات التشغيلية بما في ذلك تكاليف الفريق الأول بنسبة 21% لتصل إلى 9ر487 مليون جنيه إسترليني، مع خسارة قدرها 8ر86 مليون جنيه إسترليني ترجع إلى "استثمار كبير ومستمر في تشكيلة الفريق الأساسي" وفقًا للنتائج المالية التي نشرها النادي اليوم الأربعاء.



وأعلن ليفي في بيانه الذي صاحب النتائج أن توتنهام كان يبحث عن ضخ رأسمال.

وكتب: "لتحقيق أقصى استفادة من إمكانياتنا على المدى الطويل، والمواصلة في الاستثمار في الفرق والقيام بمشاريع رأس مال مستقبلية، يحتاج النادي لزيادة كبيرة في قاعدة حقوق الملكية الخاصة به".

وأضاف: "يجري مجلس الإدارة ومستشاروه، شركة روتشيلد وشركاه، مناقشات مع مستثمرين محتملين. سيتطلب أي مقترح استثماري موصى به دعم مساهمي النادي".