نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يكيل المديح لنجم مانشستر سيتي قبل موقعة الريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي على تألق الدولي البلجيكي كيفين دي بروين الكبير.

جوارديولا يمدح دي بروين

وتحدث بيب جوارديولا في تصريحات صحفية له عن دي بروين قائلا:" أنت تتحدث عن المدربين لكن اللاعبين مثل كيفن دي بروين يجعلون هذه اللعبة سهلة، لقد كان أحد أفضل اللاعبين في تاريخ مانشستر سيتي".

وتابع:" للحفاظ على هذا لمدة تسع سنوات في مانشستر سيتي، هذا الاتساق أمر مذهل، الهدف الأول لا يصدق، والتمريرة الحاسمة في كرة إيرلينج هالاند لا تصدق".

وواصل:" ذهنيا بالتأكيد دي بروين منتعش، كيفن مثل الجميع، على متن الحافلة في غرفة خلع الملابس ويضحك".

وأتم بيب جوارديولا تصريحاته قائلا:" لغة الجسد تملي عليه الكثير، أتمنى أن يتمكن جميع اللاعبين، وخاصة كيفن، من الحفاظ على ذلك".