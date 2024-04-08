نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متهما الحكم المصري والكاف بالفساد.. أول تعليق من أبو سليم عقب الخروج من الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق فوزي الحراري المدير التنفيذي لنادي أبو سليم الليبي، على خروج فريقه من دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عقب الهزيمة أمام نظيره المغربي فريق نهضة بركان.

وانتهت المباراة بفوز نهضة بركان بثلاثة أهداف مقابل هدفين ايابا بعد التعادل سلبيا في مواجهة الذهاب.

- تعليق ابو سليم على أحداث مباراة نهضة بركان

وشهدت المباراة أحداث عنف كبيرة ضد حكم المباراة المصري محمد معروف، يسبب احتساب الهدف الثالث للفريق المغربي بالوقت القاتل والتشكيك في شرعية الهدف ليتحول لاعبي الفريق الليبي لهجوم عنيف على حكم المباراة.

وأكد المدير التنفيذي لفريق ابو سليم الليبي في رسالة عبر الصفحة الرسمية للفريق:" نعتذر لجماهيرنا، فعلنا كل ما بوسعنا ولكن لإفريقيا والحكم رأي آخر".

وواصل: "ضربة مرمى نتفاجأ بإعطائها ركنية ومن ثم إضافة 15 دقيقة.. حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالم".

