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أحمد جودة - القاهرة - يعتزم نجوم ريال مدريد استعادة ماضيهم عندما يواجهون مانشستر سيتي في مباراة غد الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يتطلعون للانتقام من حادثة سابقة.

الاحتفال المشين لجوارديولا يزيد انتقام الريال

ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن ذكرى احتفال مانشستر سيتي بفوزهم على ريال مدريد 4-0 في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، لا تزال حية في ذاكرة لاعبي الفريق الإسباني.

تم نشر صورة لمانيل إستيارتي، الذي كان صديقًا لبيب جوارديولا وعضوًا في الجهاز الفني، بعد المباراة، حيث ظهر مع المدرب وشقيقه، ورئيس الأرجنتين السابق موريسيو ماكري، ورئيس مانشستر سيتي خلدون المبارك.

تحملت الصورة إيماءات تشير إلى نتيجة المباراة، مما أثار ردود فعل كبيرة في ذلك الوقت.

وتؤكد "ماركا" أن لاعبي ريال مدريد يخططون للاسترداد في الميدان، ليس فقط بسبب تلك الصورة، بل أيضًا بسبب الهزيمة الكبيرة التي تلقوها أمام السيتي.

بالرغم من أن اللاعبين في ريال مدريد لا يشعرون بقلق كبير بشأن المواجهة المقبلة، إلا أن لديهم حماس وتفاؤل بالتمكن من استعادة الثأر في المباراة المنتظرة.