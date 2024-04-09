نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ؤ إلى نهائي كأس السوبر السعودي بعد تحقيق فوز صعب على غريمه التقليدي النصر بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد محمد بن زايد ضمن منافسات دور نصف نهائي البطولة الدرعية المحلية بقيادة خيسوس وكاسترو.

ملخص أهداف مباراة الهلال والنصر

وسجل الدوسري هدف الهلال الأول في الدقيقة 62 صنعه له سافيتش.

وعاد مالكوم بالهدف الثاني في الدقيقة 73 صناعة ديلجادو.

وأحرز ساديو ماني هدف النصر الوحيد بتمريرة رائعة لعبد الرحمن غريب وانتهت المباراة 2/1.

