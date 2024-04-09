نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري "2006" يفوز على حرس الحدود 1/3 بدوري الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 17 عام ” الفئة العمرية "2006" بقيادة الكابتن أحمد نبيه على ضيفه فريق حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على الاضواء الكاشفة مساء الاثنين بملعب النادي المصري الاجتماعي ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من البطولة.

أدار هذه المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد ابراهيم نور وأحمد طارق ومحمود صبري.

المصري في صدارة جدول الترتيب

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة الثالثة والخمسين في صدارة جدول الترتيب متقدمًا بفارق نقطة عن فريق فيوتشر.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدف للاشئ سجله السعيد العشري في الدقيقة التاسعة والعشرين.

وفي الشوط الثاني يضيف حسام حسن الهدف الثاني لأبناء بورسعيد في الدقيقة التاسعة، فيما أحرز فريق حرس الحدود هدف تضييق الفارق في الدقيقة الثانية عشر، ليعاود المصري ضغطه المستمر خاصة بعد التغييرات الموفقة من أحمد نبيه لينجح البديل أحمد ياسر في إحراز الهدف الثالث وهدف تأكيد الفوز في الدقيقة الأربعين لتنتهي المباراة التي شهدت تألق جميع نجوم المصري بفوز النسور الخضر وصدراتهم لجدول الترتيب منفردين.

مثل المصري في المباراة: فارس عجمي لحراسة المرمى، أشرف غزالة، عمر فاروق ، مروان عبد الظاهر ، السعيد محمد لخط الظهر، محمد أيمن، عمرو منيا، عمر عرفة، اسلام رشدي لخط الوسط، السعيد العشري، حسام حسن لخط الهجوم.

فيما شارك كبدلاء كل من أحمد ياسر وعبد الرحمن شامبو وعمر جمعة.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. احمد نبيه مدربًا عامًا ، ك. طارق مبروك مدربًا مساعدا، ك. طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد عجيزة محللا للأداء، ك. محمد حبيشي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. السيد شعيب إداريًا،، ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا.