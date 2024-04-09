بث مباشر 4K.. دون تقطيع مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم بث مباشر في دوري أبطال أوروبا.

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي دون تقطيع

الريال في لقاء كبير للغاية ضد نظيره مان سيتي من أجل تحقيق إنتصار وتفوق واضح في اللقاء الأول مستفيدًا من عوامل كبيرة أبرزها الملعب والجمهور وأيضا الراحة الكبيرة التي تحصل عليها، وإشتكي منها المدرب الإسباني بيب جوارديولا، وأكد أن عدم منح فريقه الراحة قبل لقاء الريال سيعطي للأخير أفضلية كبيرة، وبالتالي علي الفريق الملكي أن يستغل كل عامل من هذه العوامل حتي ينجح في الإنتصار ويخرج بنتيجة تضمن له وضع قدم في الدور المقبل من هذه البطولة، خاصة أن اللقاء لن يكون سهل، بينما السيتي سيكون متسلحًا بعدد من العوامل أيضا أهمها المدير الفني وقوة لاعبيه.



ريال مدريد ومانشستر سيتي دون تقطيع



بعد بلوغه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، خاض ريال مدريد ثلاث مباريات في الدوري الإسباني، وحقق الفوز في جميعها بفارق هدفين على الأقل، وخلال هذه الفترة، تغلب الفريق على سيلتا فيغو وأوساسونا وأتلتيك بلباو، وبالتالي سيتقابل مع نظيره مان سيتي بمعنويات كبيرة ومرتفعة من أجل تحقيق إنتصار كبير علي حساب الخصم.

يتصدر ريال مدريد حاليًا ترتيب الدوري الإسباني، ويبتعد بفارق مريح يبلغ ثماني نقاط عن برشلونة، أقرب ملاحقيه، كما أن سجل ريال مدريد على أرضه هو الأفضل في المسابقة، حيث حقق 13 فوزًا وتعادلًا في 15 مباراة. وكانت آخر خسارة لريال مدريد يوم 18 يناير، في الوقت الإضافي ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا.

مانشستر سيتي يطمح للتعافي أمام الريال

تكبد مانشستر سيتي آخر خسارة له على يد أستون فيلا يوم 6 ديسمبر، وبعد التوقف الدولي، خاض سيتي ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز: تعادل سلبي أمام آرسنال، وفوز على أستون فيلا بنتيجة 4-1، وانتصار آخر على كريستال بالاس بنتيجة 4-2.

يحتل سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري، بفارق نقطة واحدة خلف المتصدرين آرسنال وليفربول. ويأتي إحصاء أداء سيتي خارج ملعبه في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز.

يشهد هذا اللقاء مواجهة بين فريق مدريد المتألق الذي يهيمن على الدوري الإسباني، وفريق مانشستر سيتي الذي يسعى للتعافي من تعثره الأخير وتحقيق نتيجة إيجابية أمام عملاق أوروبي على أرضه