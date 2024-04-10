موعد مباراة باير ليفركوزن ووست هام في ربع نهائي الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي باير ليفركوزن الألماني لمواجهة وست هام الإنجليزي وذلك في دور ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

وتأهل فريق باير ليفركوزن على فريق قرة باغ، حيث تعادل في المباراة الأولى بنتيجة 2-2 وتفوق إيابا بنتيجة 2-3 ليتأهل 5-4 بمجموع المباراتين.

بينما تفوق وست هام على مانشستر يونايتد بنتيجة 5-1 بمجموع المباراتين، فبعد تلقي الخسارة بهدف نظيف وتفوق بخماسية في الإياب.

موعد مباراة باير ليفركوزن ووست هام في الدوري الأوروبي

تنطلق المباراة غدا الخميس في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باير ليفركوزن ووست هام في الدوري الأوروبي

تنقل المباراة والمسابقة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط.