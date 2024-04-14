نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة "زد إف سي" تحتفل بتتويج النادي بدوري الجمهورية لمواليد 2005 وتحقيق أول لقب في الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل مجلس إدارة زد إف سي، بتتويج فريق 2005 ببطولة دوري الجمهورية، بعد تصدره جدول المسابقة برصيد 63 نقطة ليحقق النادي أول لقب رسمي بموسم 2023/2024.

إدارة "زد إف سي" تحتفل بتتويج النادي بدوري الجمهورية لمواليد 2005

وكرمت إدارة زد إف سي، لاعبو فريق 2005 بحضور كلا من الأستاذ هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت وسيف زاهر، الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي والدكتور أحمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لزد إف سي والكابتن علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد كرة القدم والكابتن حمادة صدقي، رئيس قطاع الناشئين في زد إف سي والكابتن وائل رياض، مدير فني 2005 منتخب مصر والكابتن علاء عبدو، المدرب العام لمنتخب مصر عقب مباراة النادي مع الأهلي، والتي أقيمت في مجمع ملاعب زد الرياضي بالشيخ زايد، وانتهت بفوز "زد إف سي" على القلعة الحمراء بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

قال الكابتن حمادة صدقي، رئيس قطاع الناشئين بزد أف سي، إن فوز فريق 2005 ببطولة دوري الجمهورية لأول مرة في تاريخ النادي في هذه المرحلة العمرية، وتقديمه أداءً مميزًا بالتغلب على كبرى الأندية المشاركة في المسابقة، وحسم اللقب قبل أسبوع من انتهاء البطولة، دليل على نجاح خطة الإدارة في تطبيق منظومة احترافية بقطاع الناشئين بـ "زد إف سي" بهدف إمداد الفريق الأول بأفضل المواهب الشابة، وفتح فرص الاحتراف للعناصر المميزة بأقوى الدوريات الأوروبية.

ويقود فريق زد إف سي مواليد 2005 المدرب الجنوب أفريقي "إيان تايلر"، والذي نجح منذ توليه المسئولية في تطوير مستوى اللاعبين الفني والبدني وكذلك الخططي، بفضل خبراته الضخمة في مجال تدريب فرق الناشئين.

وتضم قائمة فريق زد مواليد 2005 عدد 20 لاعبًا وهم: عبد المنع تامر شعبان، سيف وفاقي محمد، احمد عبدالعزيز سيف، محمد عبدالمنعم محمد، يوسف اشرف فوزي، مروان محمد احمد، عبدالرحمن صبري عبدالمنعم، احمد رمضان محمدي، عمر ياسر امين، بدر جمال قرني كتشكيل أساسي واللاعبين البدلاء عبدالرحمن عصام عبدالعليم، احمد محمد خالد، عبدالحليم وائل، احمد زهدي، عبدالرحمن محمود محمد، عبدالله عبيد، أبو بكر احمد، محمد ياسر، عبدالحميد احمد.