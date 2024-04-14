نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري وسيراميكا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي لمواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا في المباراة المؤجلة ضمن منافسات الأسبوع العاشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المصري وسيراميكا

تنطلق صافرة مباراة المصري وسيراميكا في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة على ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وسيراميكا

من المقرر ان تنقل هذه المباراة على شبكة قنوات تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

محمود بسيوني حكمًا لمباراة المصري وسيراميكا كليوباترا

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة هذه المباراة حيث يتكون الطاقم التحكيمي من محمود بسيوني حكمًا للساحة ومعه كل من هشام الدسوقي ومحمد عاطف الزناري كمساعدين، صبحي العمراوي حكمًا رابعًا، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم عمرو الشناوي بمعاونة من زميله محمد يوسف.