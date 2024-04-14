نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أشهرها بيبو وبشير".. 5 مشاهد لا تنسى من ذاكرة جماهير الأهلي في الديربي ضد الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحمل قمة الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية دائما العديد من المواقف والمشاهد المثيرة التي تعشقها الجماهير بشكل كبير وتظل محفورة في تاريخ ووجدان الجميع.

وتترقب جماهير كرة القدم المصرية انطلاق القمة رقم 127 والتي تبدأ مساء غدا الإثنين الموافق 15 أبريل الجاري، ضمن الجولة العاشرة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

- مواقف تاريخية في ديربي الأهلي والزمالك

وعند الحديث عن المواقف التي تلازم جماهير كرة القدم بشكل مؤثر بشأن مباريات الأهلي والزمالك، تظهر مقولة بيبو وبشير الذي أطلقها المعلق الرياضي الشهير مدحت شلبي بشكل تلقائي في أذهان الجميع.

تلك الجملة التي ارتبطت دائما بذكريات مباراة 6-1، ورباعية خالد بيبو في المباراة أمام بشير التابعي مدافع الزمالك وقتها.

- وقفة صبحي

في عام 2015 بمباراة تحديد من هو بطل السوبر المصري على ملعب هزاع بن زايد، شهدت صداما قويا داخل ملعب المباراة بعد وقوف رمضان صبحي لاعب الأحمر السابق وبيراميدز الحالي على الكره، ليثير غضب لاعبي الزمالك.

- لقطة متعب وغالي

في مواجهة السوبر التي شهدت وقوف رمضان صبحي على الكرة، رفض متعب استلام الكأس بوصفه قائد الفريق عقب سحب الشارة من غالي وتمسك برفع الأخير للكأس.

- انسحاب الزمالك مرتين

قرر مسؤولو نادي الزمالك الانسحاب من مباراة القمة أمام الأهلى فى موسم 1999، اعتراضا على قرار حكم اللقاء بطرد نجم الفريق أيمن عبد العزيز لاعب الأبيض بسبب تدخل قوي مع ابراهيم سعيد بعد دقيقتين فقط من بداية أحداث اللقاء.

وتكرر تلك الحدث مجددا في موسم 2020 بعد عدم وصول حافلة القلعة البيضاء إلى ملعب المباراة.

- القاضية ممكن

يعتبر هدف محمد مجدي أفشة، هدف القاضية الذي منح الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، في الدقائق الأخيرة من المباراة والتي كانت بمثابة الضربة القاضية.

