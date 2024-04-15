نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة هامة عندما يواجه نظيره نادي الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الاثنين.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ويلتقي الأهلي والزمالك مساء اليوم الإثنين الموافق 15 من شهر أبريل الجاري، في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الممتاز، والمحدد إقامتها على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويُنقل على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس، بينما تكتفي قناة الأهلي بإقامة استديو تحليلي قبل وبعد المباراة.

ويحتل النادي الأهلي المركز التاسع في بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة من 10 مباريات خاضها حتى الآن في البطولة، من الفوز في 6 لقاءات، والتعادل في 3، والخسارة في مباراة واحدة.

على الجانب الآخر يحتل نادي الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب البطولة، برصيد 18 نقطة من 12 مباراة خاضها حتى الآن، حيث أنه فاز في 5 لقاءات، وتعادل في 3، وخسر 4 آخرين.

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

وجاءت قائمة النادي الأهلي، لمواجهة الزمالك، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير، ومحمود الزنفلي، ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول، وكريم الدبيس، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، ومحمود متولي، ومحمد هاني، وعمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: عمرو السولية، وأحمد نبيل كوكا، وكريم نيدفيد، وأكرم توفيق، ومحمد مجدي أفشة، وطاهر محمد طاهر، وأحمد عبدالقادر، ورضا سليم.

خط الهجوم: موديست، وكهربا، ووسام أبو علي.