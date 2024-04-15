نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب الملايين من عشاق كرة القدم العربية والإفريقية مباراة هامة وحاسمة بين فريقي النادي الأهلي والزمالك، مساء اليوم الاثنين، على استاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك



يلتقى الفريق الأبيض مع ضيفه الأهلي، مساء، اليوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2024 على "ستاد القاهرة" ضمن منافسات الدوري المصري، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة الزمالك، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة دوري nile، على ستاد القاهرة الدولي، بحضور 20 ألف مشجع.



قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

وجاءت قائمة النادي الأهلي، لمواجهة الزمالك، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير، ومحمود الزنفلي، ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول، وكريم الدبيس، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، ومحمود متولي، ومحمد هاني، وعمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: عمرو السولية، وأحمد نبيل كوكا، وكريم نيدفيد، وأكرم توفيق، ومحمد مجدي أفشة، وطاهر محمد طاهر، وأحمد عبدالقادر، ورضا سليم.

خط الهجوم: موديست، وكهربا، ووسام أبو علي.

استقر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تشكيل الأبيض الذي سيخوض مواجهة القمة أمام الأهلي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز 2024.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر

خط الوسط: احمد حمدي – دونجا – عبد الله السعيد

خط الهجوم: ناصر ماهر – سامسون – زيزو

ويحتل الزمالك المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 12 مباراة، ويأتي الأهلي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.