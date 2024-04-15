نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في قمة الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض به مباراة القمة أمام الأهلي اليوم الإثنين، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار مؤجلات الجولة العاشرة من عمر المسابقة المحلية.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد الزمالك في المركز الثاني عشر، ولديه 18 نقطة.

ويسعى الزمالك للفوز بالمباراة من أجل استكمال سلسلة انتصاراته، بعدما فاز في مباراته الأخيرة على نظيره الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد.

ويفضل المدير الفني للزمالك، جوزيه جوميز، الاعتماد على تشكيل هجومي لمواجهة الأهلي، سعيًا لتحقيق الفوز وحسم النقاط الثلاث.

ويُفاضل جوميز بين الدفع بسامسون أكينيولا في خط الهجوم كأساسي، مع إمكانية مشاركة سيف الجزيري كبديل أو العكس.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري



تنطلق المباراة مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري

من المقرر أن تنقل المباراة عبر فضائية أون تايم سبورتس 1.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي اليوم:



في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، أحمد حمدي، أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر.

في الهجوم: سامسون أكينيولا (أو سيف الجزيري).