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أحمد جودة - القاهرة - من الواضح أن ​مستقبل​ ​لوكا مودريتش​ لا يزال غير محسوم في ​ريال مدريد​، خاصة مع انتهاء عقده مع النادي في نهاية الموسم الحالي. ويظهر مودريتش رغبته في البقاء في الفريق، وهو ما يتطلب فتح محادثات جادة من قبل النادي الإسباني.

مودريتش يعيش مستقبلا غامضا في ريال مدريد



على الرغم من تراجع معدل مشاركاته كأساسي مع الفريق هذا الموسم، إلا أن مودريتش ما زال يظهر قدراته ويقدم أداء جيدًا حين يحصل على الفرصة، كما حدث في مباراة مع مايوركا.

مع عدم احتمالية بدء مودريتش في مباراة ​مانشستر سيتي​ في إياب ربع نهائي ​دوري أبطال أوروبا​، يتبقى له احتمال المشاركة كبديل، خاصةً أن ريال مدريد يحتاج إلى أداء قوي للتأهل بعد التعادل في لقاء الذهاب.